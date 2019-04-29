Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan My Town: Beauty Contest, kendi modellerinizi tasarlayarak güzellik yarışmalarına katılabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Çizgi film tarzındaki grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı modelleri yarışmalara hazırlayarak birincilik için yarışmak ve çeşitli ödüller kazanmaktır. Modelin, saç bakımından kıyafetine kadar en küçük ayrıntısıyla bile sizin ilgilenmeniz gerekmektedir. Kendi zevkinize göre modeli giydirebilir ve saçlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca makyajını ve diğer tüm ayrıntıları da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğlenceye doyacağınız ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda modelinizi yarışmalara hazırlayabileceğiniz kuaför salonu, makyaj odası, giyim mağazası, çiçekçi dükkanı, fotoğrafçı ve benzeri birçok alan bulunmaktadır. Sırasıyla tüm işlemleri yaparak yarışmalarda birinci olabilir ve kupa kaldırabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda ücretsiz olarak hizmet veren My Town: Beauty Contest, benzersiz bir rol oyunu olarak öne çıkıyor.