Online arenada rakiplerinizle gerçek zamanlı kart savaşlarına katılacağınız ve aksiyon dolu anlar yaşayacağınız My Turn, mobil platformda kağıt oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici tasarımlara ve kostümlere sahip savaş kahramanları ve birbirinden ilginç arenaları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, rakibinizin hamlesini analiz ederek uygun kartı ileri sürmek ve zamanında hamle yaparak düşmanlarınızı alt etmektir.

Savaşları kazandıkça seviye atlayabilir ve yeni savaşçı kartlarının kilidini açabilirsiniz. Ayrıca Karakterlerinizin özelliklerini geliştirerek yeni saldırı hamleleri ekleyebilir ve rakiplerinize üstünlük kurabilirsiniz.

Oyunda farklı saldırı taktiklerine ve savaş teçhizatlarına sahip toplamda 100 ölümcül savaşçı kartı ve bu kartlarda sergilenen 5 farklı sınıftan kahraman yer almaktadır. Ayrıca birçok savaş arenası ve dünya çapında karşılaşacağınız sayısız güçlü rakip bulunmaktadır.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız My Turn, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyundur.