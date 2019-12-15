Gizemli mekanlarda dolaşarak macera dolu bir serüvene atılacağınız ve gizli nesneleri bulmak için zorlu bulmacalar çözeceğiniz Mysteries and Nightmares, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici senaryosu ve esrarengiz olayları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, geçmişte yaşanan ve sır gibi saklanan esrarengiz olayları inceleyerek sır perdesini aralamak ve kayıp objeleri bularak ipuçları toplamaktır. Karmaşık eşleştirmeler yaparak ve zorlu bulmacalar çözerek ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ürkütücü mekanlarda dolaşarak gizli nesnelerin yerlerini tespit edebilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici bir hikayede başrolde yer alarak gerçekleşen ilginç olayları araştırabileceğiniz ve maceraya doyacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda gizem dolu olayların yer aldığı esrarengiz mekanlar ve ipucu toplayabileceğiniz zorlu bulmacalar yer almaktadır. Kayıp objeleri bularak ipuçlarını birleştirebilir ve görevleri tamamlayarak olayları aydınlatabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan Mysteries and Nightmares, macera oyunları kategorisinden ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.