Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Mystery Manor: hidden objects, dedektif rolüne bürünerek gizemli dünyanın içinde macera dolu bir serüvene atılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici görüntü grafikleri ve heyecan verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, vahşi canavarların ve ürkütücü yaratıkların yer aldığı sırlarla dolu bir dünyada, saklı nesneleri bulmak ve gizli bölgeler keşfetmektir. Zorlu bulmacalar çözerek ve resimli kartlarla eşleştirmeler yaparak ipuçları toplayabilirsiniz. Böylece kayıp eşyaları ararken doğru iz sürebilir ve hedefe ulaşabilirsiniz.

Çevrimdışı özelliği sayesinde internet bağlantısına gerek duymadan istediğiniz yerden oynayabilirsiniz. Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Size verilen görevleri tamamlayarak seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Vahşi canavarlar ve korkunç hayaletler dolu bir konakta zorlu görevler sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürüme sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Mystery Manor: hidden objects, dedektiflik yaparak birçok sırrı ifşa edebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.