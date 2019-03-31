Kayıp nesneleri bulabileceğiniz ve çeşitli objelerin eksik parçalarını tamamlayarak görevleri yerine getirebileceğiniz Mystery of the Ancients Deadly Cold, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren macera dolu bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikler ve kaliteli müzikler ile donatılmış bu oyunda amaç, kayıp eşyaları bulmak ve eksik parçası olan objelerin parçalarını tamamlayarak görevleri yerine getirmektir. Farklı karakterlerden yardım alarak gizemli mekanlarda gezinebilir ve kayıp nesneleri bulabilirsiniz. Çeşitli bulmacalar çözerek ipuçları toplayabilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Aksiyon ve maceraya doyacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı mekan ve bulmanız gereken yüzlerce farklı obje yer almaktadır. Gizemli evlerde araştırmalar yaparak haritaların eksik parçalarını tamamlayabilir ya da kayıp nesneleri bularak ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Görevleri tamamlamak için onlarca farklı bulmaca çözebilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyuncu tarafından tercih edile Mystery of the Ancients Deadly Cold, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.