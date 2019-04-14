Mystery of the Ancients: The Sealed and Forgotten

Olağanüstü yerler keşfederek gizli nesneleri bulabileceğiniz ve macera dolu bir serüven yaşayabileceğiniz Mystery of the Ancients, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, doğaüstü olayları araştırarak sır perdelerini aralamak ve kayıp objeleri bularak görevleri tamamlamaktır. Gizemli cinayetlerin yer aldığı mekanlarda dolaşarak gerekli incelemeleri yapmalı ve katilin izini sürmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda esrarengiz olayları çözebileceğiniz onlarca farklı bulmaca ve eşleştirmeler yer almaktadır. Ayrıca sayısız gizli obje ve birçok şüpheli karakter bulunmaktadır. Bulmacaları başarıyla tamamlayarak bazı ipuçlarına ulaşabilir ve bu sayede katilin izine rastlayabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Mystery of the Ancients, her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.