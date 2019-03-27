Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Myths: Born of Clay and Fire, bir simyacının yaptığı deneyler sonucu ortaya çıkan esrarengiz olayları araştırabileceğiniz ve gizli nesnelere ulaşarak görevleri tamamlayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkan çeşitli olayları incelemektir. Çeşitli ipuçları toplayarak esrarengiz olayları açığa çıkarabilir ve gizemli mekanlarda dolaşarak macera dolu serüvenlere atılabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda binlerce gizli nesne ve onlarca ilginç karakter yer almaktadır. Ayrıca farklı bölgelerde birçok ipucu bulunmaktadır. İpucu toplamak için bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayabilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren Myths: Born of Clay and Fire, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.