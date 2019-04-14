Myths of the World: Of Fiends and Fairies

Periler alemine yolculuk yaparak macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz ve zamana karşı yarışarak gizli nesneleri bulabileceğiniz Myths of the World, mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan kaliteli bir oyundur.

Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve karakter bulunmaktadır. Ayrıca ürkütücü mekanlarda sayısız gizli obje ve ipucu yer almaktadır. Çeşitli bulmaca ve yapboz oyunları oynayarak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve farklı mekanlar keşfedebilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Etkileyici grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, perilerin yer aldığı esrarengiz mekanlarda dolaşarak ipucu toplamak ve kayıp eşyaları bulmaktır. Sır dolu olayları araştırarak tüm gizemleri açığa çıkartmalı ve kötü büyücüye karşı mücadele etmelisiniz. Perilerden yardım alarak olaylardaki sır perdesini aralayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Myths of the World, ilginç konusu ve eşsiz tasarımı ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.