Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Myths of the World: Stolen Spring, dondurulmuş manzaraların buzlarını çözmek için gizli nesnelerin peşine düşeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ipucu toplayarak gizli nesnelere ulaşmak ve buz kaplı manzaraların buzunu çözmektir. Büyüleyici kış sahnelerinde gezinerek köy halkını kurtarmak için gizli nesneleri bulmalı ve görevleri tamamlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca çeşitli ipuçlarına ulaşabileceğiniz birçok bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bu oyunları başarıyla tamamlayarak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve kayıp objeleri bulabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı manzaraların kilidini açabilirsiniz.

Android,platformunda oyun severlerle buluşan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Myths of the World: Stolen Spring, eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.