Karma Game’in mobil platformdaki ilk oyunu olan MythWars & Puzzles: RPG Match 3 oldukça başarılı bir süreci geri de bıraktı.

Mobil rol oyunu olarak Android ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz olarak yayınlanan MythWars & Puzzles: RPG Match 3 birbirinden farklı bulmacalara ve aksiyon sahnelerine bünyesinde yer vermeye devam ederken oyuncu kitlesinde de ciddi artışlar yaşanmaya devam ediyor.

Tanrılar arasındaki iç savaşı konu alan yapımda dünyayı kaoslu ve yıkımlı bir zaman döngüsü bekliyor olacak. Dünyanın kaderini değiştirmeye çalışacağımız yapımda fantastik bir oynanış tarzı ve yapısı bizleri bekliyor olacak.

Kötü tanrılara karşı amansız bir mücadele edeceğimiz yapımda basit ve stratejik bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Oyun içerisinde büyülü bir kale inşa ederek başlayacak, kahramanlarımızı toplayacak ve geliştirecek, binlerce kötü tanrıya karşı mücadele edeceğiz.

Google Play üzerinde 4.5 olarak değerlendirilen yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.