National Geographic Türkiye uygulaması ile Android cihazlarınızdan National Geographic dergisini okuyabilirsiniz.

Dünyayı yeniden keşfedebileceğiniz içeriklerle donatılan National Geographic Türkiye dergisinin mobil uygulaması, akıllı telefonlarınızda da dergi okuma keyfi yaşamanızı sağlıyor. Kültür, araştırmalar, sanat ve keşfet gibi birçok alanda hazırlanan içerikler ile benzersiz bir deneyim yaşayabileceğiniz National Geographic Türkiye uygulamasında, dilediğiniz her yerde dergi okuyabileceksiniz.

Boş zamanlarınızda, işe veya okula giderken okuyabileceğiniz faydalı içerikler sunulan uygulamada, Türkiye ve dünyanın her yerinden keşfedilecek bir şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. Televizyonda yayınladıkları belgeseller kadar keyifli ve eğitici içeriklerin sunulduğu National Geographic Türkiye uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, dilediğiniz her yerde keyifli bir şekilde dergi okuyabilirsiniz.