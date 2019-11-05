NBA 2K Playgrounds Android, hızlı tempolu ikiye iki arcade basketbol oyunu. NBA 2K20, NBA 2K Mobile Basketball, MyNBA2K20 kısaca mobildeki en iyi basketbol oyunlarının geliştiricisi 2K’nın oyunu. Biraz şova dayalı basketbol oyunu NBA Jam’in mobil platforma uyarlanan sürümü NBA 2K Playgrounds’da özel yeteneklere, güçlere sahip basketbol oyuncularını yönetiyor, 2’ye 2 hızlı maçlar yapıyorsunuz. Basketbol oyunlarını seviyor, klasik maç yapmaktan sıkıldıysanız 2K’nın NBA Playgrounds oyununu tavsiye ederim.

50MB altı boyutlu mobil oyunların da oldukça eğlenceli oynanış ve kaliteli grafiklere sahip olduğunu gösteren örnek yapımlardan biri NBA 2K Playgrounds. İlk olarak Android platformunda karşımıza çıkan oyun, arcade türünde, kontrol etttiğiniz oyuncular da özel. Dünya genelinde oyuncularla ikiye ikiye gerçekleştirdiğiniz maçlarda uzaktan smaç, çok uzaktan atışlar gibi gerçek maçlarda yapamayacağınız hareketleri yapabiliyorsunuz. Gerçekçilikten uzak olsa da maçlar son derece keyifli geçiyor.

NBA 2K Playgrounds Android Oyunu Özellikleri