NBA LIVE Mobile Basketball, Electronic Arts’ın basketbol oyunu NBA Live 18’in mobil cihazlarda oynanabilir sürümü. Android telefonunuza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız daha iyi bir basketbol oyunu yok. Grafikleri oldukça kaliteli, kontrol sistemi hemen alışılabilir seviyede, oynanış güzel ve birçok oyun modu sunuluyor.

2K Games’in basketbol oyunu NBA 2K18 mobil platformda da kalitesini ortaya koyuyor ancak oldukça pahalı. 30 TL gibi bir mobil oyuna verilmeyeceğini düşündüğüm fiyat etiketine sahip. Bu noktada alternatif arayışına girdiğinizde karşınıza çıkan en iyi seçenek EA Sports’un NBA Live Mobile oyunu olacaktır. Ücretsiz indirilip oynanabilir olmasının yanında Türkçe arayüzle gelmesiyle sevindiren basketbol oyununda kendi takımımızı kurabiliyor, oyuncularımızı geliştirebiliyor, canlı etkinliklere katılabiliyor, teke tek maçlar ve liglerde rakiplerimizin üstesinden gelerek rep kazanabiliyoruz. Ayrıca sürenin işlemediği, devrenin olmadığı, kuralları kendimizin koyabildiği sokak basketbolu maçları da var.

NBA LIVE Mobile Basketball Özellikleri: