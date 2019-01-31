Ubisoft Entertainment’in iki farklı mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunduğu NCIS: Hidden Crimes bir macera oyunudur.

Macera oyunları arasında oldukça popüler bir konumda yer alan NCIS: Hidden Crimes kaliteli grafiklere ve sürükleyici yapısı ile her kesimden oyuncu kazanmaya devam ediyor. Oyun içerisinde geçen olayları ve cinayetleri çözmeye çalışacak, ipuçlarını birleştirecek ve görevleri başarmaya çalışacağız. Gizemlerle dolu bir atmosferde geçen oyunda birbirinden farklı mekanlarda olaylara tanıklık edecek.

Oldukça sağlam grafik özelliklerine sahip olan oyunda renkli dakikalar yaşayacak ve iyi bir dedektif olmaya çalışacağız. Gizli nesneleri arayacağımız oyunda her türlü ayrıntıyı göz önünde bulunduracak ve olayları çözerek adaleti sağlamaya çalışacağız.

Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme puanı alan yapım iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.