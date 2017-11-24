Nefesiniz Cebinizde uygulamasıyla Android cihazlarınızdan yaşadığınız yerin hava kirlilik oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Hava kirliliğine neden olan yabancı maddeler, insan sağlığını da riske atıyor. Türk Toraks Derneği’nin bir girişimi olan Nefesiniz Cebinizde uygulaması, akciğer sağlığına dikkat çekmek amacıyla geliştirilmiş. Bulunduğunuz bölgedeki zararlı gazların ve maddelerin oranlarını görüntüleyebileceğiniz uygulamada harita üzerinden de bölge seçimi yapabiliyorsunuz. Hava kalitesini ölçen istasyonların saatlik ve günlük kayıtlarının yanında analizlerini de inceleyebileceğiniz uygulamanın gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum.