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Neo-İlaç 2 (Android)
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  4. Neo-İlaç - Android için İlaç Rehberi Uygulaması

Neo-İlaç

2
Android
Neo-İlaç
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Neo-İlaç uygulamasında, yenidoğan bebeklerin kullanacağı ilaçların bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Neo-İlaç uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda yenidoğan ilaçlarının tüm özelliklerini inceleyebilirsiniz.

İlaç rehberi uygulaması olarak öne çıkan Neo-İlaç uygulamasında, yenidoğan bebeklerde kullanılan ilaçların tüm özelliklerini görüntüleyebiliyorsunuz. İlaçların temel özellikleri, dozajları ve komplikasyonlarını görüntüleyebileceğiniz Neo-İlaç uygulamasında, ilaç kullanımında yardımcı olacak tüm bilgileri de görebiliyorsunuz.

A’dan Z’ye tüm ilaçları alfabetik olarak görüntüleyen Neo-İlaç uygulamasında, arama bölümünü kullanarak merak ettiğiniz ilaca direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bunların yanında tablolar, kısaltmalar ve kaynaklara da yer veren Neo-İlaç uygulamasında yer alan ilaçlar sürekli olarak güncellendiğinden, uygulama güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Eğer sizin de böyle bir rehbere ihtiyacınız varsa, Neo-İlaç uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • İlaçların temel özellikleri, dozları ve komplikasyonları
  • Kısaltmalar
  • Tablolar
  • İlaç arama
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