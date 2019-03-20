Neo-İlaç uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda yenidoğan ilaçlarının tüm özelliklerini inceleyebilirsiniz.

İlaç rehberi uygulaması olarak öne çıkan Neo-İlaç uygulamasında, yenidoğan bebeklerde kullanılan ilaçların tüm özelliklerini görüntüleyebiliyorsunuz. İlaçların temel özellikleri, dozajları ve komplikasyonları nı görüntüleyebileceğiniz Neo-İlaç uygulamasında, ilaç kullanımında yardımcı olacak tüm bilgileri de görebiliyorsunuz.

A’dan Z’ye tüm ilaçları alfabetik olarak görüntüleyen Neo-İlaç uygulamasında, arama bölümünü kullanarak merak ettiğiniz ilaca direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bunların yanında tablolar, kısaltmalar ve kaynaklara da yer veren Neo-İlaç uygulamasında yer alan ilaçlar sürekli olarak güncellendiğinden, uygulama güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Eğer sizin de böyle bir rehbere ihtiyacınız varsa, Neo-İlaç uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri