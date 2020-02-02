Nefes kesen uzay savaşlarında rol alarak kontrolünüzdeki uzay gemisiyle birlikte farklı gezegenlere yolculuk yapacağınız ve evreni kurtarmak için mücadele edeceğiniz Neonverse Invaders Shoot 'Em Up, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Uzay temalı grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, uzay aracını çeşitli yönlere çevirerek karşınıza çıkan gök taşı ve uzaylı gemilerini ateş altına almaktır.

Yabancı cisimleri ve düşman donanmalarını yoğun bombardımana tutarak parçalanmalarını sağlayabilir ve seviye atlayarak farklı gezegenlerin kilidini açabilirsiniz.

Ayrıca yeni savaş gemileri alarak düşmanlarınızı daha kısa sürede etkisiz hale getirebilirsiniz. 3 boyutlu grafikleri ve hassas kontrolleri ile keyifle oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar arasında arcade kategorisinde kendisine yer bulan ve binlerce oyun tutkunu tarafından sevilerek oynanan Neonverse Invaders Shoot 'Em Up, sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.