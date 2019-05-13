Neverthink uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan birbirinden keyifli ve ilginç videoları seyredebilirsiniz.

İnternette birçok kaynaktan aldığı video içeriklerini sizlere sunan Neverthink uygulaması, boş zamanlarınızda kafanızı dağıtabilmeniz için oldukça eğlenceli bir yol diyebilirim. Ders ve çalışma aralarında, seyahat ederken ve diğer boş zamanlarınızda keyifli anlar yaşayabileceğiniz uygulamada, birçok farklı kaynaktan derlenen videolar sizlere sunuluyor.