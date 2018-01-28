NewsTab uygulamasıyla Android cihazlarınızdan güncel haberleri akıcı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

En son haberlerden anında haberdar olmanızı sağlayan NewsTab uygulaması, dünya genelinde 130’dan fazla bölgedeki haberleri sizlere sunuyor. Sevdiğiniz kaynaklardan görmek istediğiniz haber kategorilerinden onlarca güncel habere ulaşabileceğiniz uygulamanın tasarımı da dikkatleri üzerine çekiyor. Haber içeriklerini basitleştirilmiş okuyucu moduyla rahat bir şekilde okuyabileceğiniz uygulamada, haber akışında yer alan haberleri internet bağlantısı olmadan da okuyabilmeniz mümkün.

Twitter’dan da gündem konularını sizlere sunan NewsTab uygulamasında, ana ekranınız için widget seçenekleri de sunuluyor. Tüm cihazlarınız arasında senkronize çalışarak ayrı ayrı ayar yapmanıza gerek kalmayan uygulamada video haberler ve podcast’lere de ulaşabilirsiniz. Haberleri daha sonra okumak için kaydedebileceğiniz NewsTab uygulamasında, haberleri dilediğiniz platformda da paylaşabilmeniz mümkün. Tıklama hileleriyle dolu haber sitelerinden sıkıldıysanız ve temiz içerik sunan bir haber okuma uygulaması arıyorsanız, NewsTab uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Uygulama özellikleri