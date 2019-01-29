Nimian Legends : BrightRidge, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Nimian Legends : BrightRidge, fantastik atmosferi ve zorlu görevleriyle ön plana çıkıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda maceradan maceraya koşuyorsunuz. Açık dünya oyunu olarak dikkatiimizi çeken oyunda dilediğiniz gibi gezinebiliyorsunuz. Kendi dünyanızı özelleştirebileceğiniz oyunda hayalinizdeki gibi bir yaşama sahip olabiliyorsunuz. Farklı oyun modlarına sahip olan Nimian Legends : BrightRidge, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Gerçekçi bir atmosfere sahip olan oyunda kendi öykünüzü yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Nimian Legends : BrightRidge sizleri bekliyor.

Nimian Legends : BrightRidge oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.