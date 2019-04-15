Ninja Dude PvP modu ve sonsuz zombi öldürmek için bir sonraki seviyeye götüren harika şeyler ile geri döndü. Cesur bir ninja, kanlı zombi ordularıyla çevrili bir kuleye hapsoldu. Bu zombi istilasından kurtulmanın tek şansı, güçlü ve tecrübeli shurikens'in yardımı ile olacak.

Etrafınıza gelen zombileri ekranın iki tarafında dokunarak öldüreceğiniz bu oyunda diğer oyuncularla yarışın, sıralamaya girin ve harika ödüller kazanın. Büyük zombileri silahınızın yardımıyla öldürün ve kendi benzersiz ninjanınızı yaratın. Güvenlik duvarlarını, buz perdelerini, zırhınızı ve diğer kalkanlarınızı geliştirmeyi ihmal etmeyin.

Ninja Dude vs Zombies 2 Özellikleri