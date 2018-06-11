No.Diamond – Colors by Number

No.Diamond, Android işleitm sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz rahatlatıcı etkiye sahip bir boyama oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden şahane sanat eserleri yapabileceğiniz oyun ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Renkli zamanlar geçirebileceğiniz bir boyama oyunu olan No.Diamond, birbirinden güzel şekillerin içlerini doldurduğunuz bir oyundur. Dilediğiniz gibi hareket edebileceğiniz oyunda kendi sanat eserinizi yaratıyorsunuz. Zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz No.Diamond, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Eğer resim yapmayı ve boyamayı seviyorsanız No.Diamond sizleri bekliyor diyebilirim. Kolay kontrollere sahip olan oyunda tek parmağınızla görüntüyü büyütüp küçültebiliyor ve numaralı alanları boyayabiliyorsunuz.

No.Diamond oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.