Birbirinden sevimli ve bir o kadarda huysuz onlarca kediyi besleyebileceğiniz ve günlük görevleri tamamlayarak çeşitli ödüller kazanabileceğiniz Nom Cat, bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Çizgi film tarzındaki grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kedilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak puan biriktirmek ve yeni kedi karakterlerinin kilidini açmaktır. Garfield gibi onlarca ünlü kedi karakterini besleyerek görevleri tamamlamalı ve seviye atlayarak yeni bölümlere geçmelisiniz. Oyunun kontrolü oldukça kolaydır. Parmağınızı ekrana basılı tutarak kedinin ağzını açabilir ve art arda gelen mamaları kediye yedirebilirsiniz. Ne kadar çok mama yedirirseniz aynı derecede puan kazanırsınız. Fakat unutmamalısınız ki kediler oldukça huysuzdur bu nedenle ağızlarını açtırmak sandığınız kadar kolay olamayabilir.

Oyunda onlarca sevimli kedi karakteri ve kedileri beslemeniz için sayısız yiyecek bulunmaktadır. Yiyecekleri hızla kedinizin ağzına vermeli ve olabildiğince çok puan toplamalısınız. Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren Nom Cat, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.