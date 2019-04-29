Android ve İOS sürümleri ile iki arklı platformda oyun severlere hizmet veren Nom Plant, önüne gelen her şeyi yutan bir saksı çiçeğini büyüterek çeşitli engelleri aşabileceğiniz ve çiçeğiniz maksimum boya getirerek rekor kırabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, sürekli uzayan bir çiçeği kontrol ederek yönünü belirlemek ve engelleri aşarak karşınıza çıkan tüm objeleri yemektir. Çiçeği sağa ve sola yönlendirerek dikenlerden kaçabilir ve taş blokları kırarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bu sayede altın kazanabilir ve yeni çiçek figürlerinin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı çiçek türü ve birbirinden zor birçok parkur yer almaktadır. Her parkurda sayısız engel ve altın bulunmaktadır. Altınları toplamak için taş blokları kırarak yolu açmalı ve dikenlere çarpmadan ilerlemelisiniz. Böylece karşınıza çıkan her şeyi yiyerek altınlara ulaşabilirsiniz.

Binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen Nom Plant, ücretsiz olarak sunulmaktadır.