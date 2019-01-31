Non-Stop Space Defense, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Non-Stop Space Defense, uzayın derinliklerine doğru inebileceğiniz bir oyundur. Engellerin üstesinden gelerek ilerleyebileceğiniz oyunda reflekslerinizi sınıyorsunuz. Dünyaya saldıran uzaylı istilacılarla amansız bir savaş içerisine girdiğiniz oyunda savunma yapıyor ve ordularınızı kontrol ediyorsunuz. Stratejinizi de iyi belirlemeli ve güçlü bir filo kurmalısınız. Destansı mücadelelerin yer aldığı oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda harika bir atmosfer yer alıyor. Bol ışıklı grafikleriyle de ön plana çıkan Non-Stop Space Defense, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Non-Stop Space Defense oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.