Zloong imzası ile geliştirilen ve mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Novoland:The Castle In The Sky bir rol oyunudur.

Tüm dünyadan 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda MMO dünyasına katılacağız. Zengin bir harita üzerine kurulu olan yapımda oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı savaşacaklar. En güçlü karakter olmak için ter dökeceğimiz yapımda oyuncular karakterlerini diledikleri gibi özelleştirebilecek ve geliştirebilecekler. 3D grafik açılarına sahip olan ve eşsiz bir oynanış mekaniği ile oyuncuların karşısına çıkan mobil yapımda yeteneklerimizi de sergileme fırsatı elde edeceğiz.

Gelişmiş klan sisteminin de yer aldığı yapımda oyuncular arkadaşları ile klanlar kurabilecek ve diğer oyunculara karşı birlikte savaşabilecekler. Mükemmel haritaların yer aldığı oyunda gerçekçi bir hava durumu sistemi yer alacak.

Novoland:The Castle In The Sky ile mobil cihazımızda destansı savaşlara katılacağız.

İyi oyunlar dileriz.