NTales: Child of Destiny, Android platformunda anime çizgilere sahip görselleri ile dikkat çeken aksiyon RPG türünde kaliteli bir yapım olarak yerini alıyor. Krallığımızı kurtarmak için savaştığımız oyunda yaratıklarla karşı karşıya getiren 200’ün üzerinde harita mevcut. Gücün yanında stratejinin önem kazandığı PvP ve PvE savaşlara hazırlanın!

Krallığı yok etme planları yapan Dr. Defi’i öldürmek için yemin eden bir grup kahramanı yönetiyoruz oyunda. Hayatta kalmayı başaran karakterlerimiz savaşçı, büyücü ve din adamı olmak üzere üç sınıfa ayrılıyor. Savaştıkça deneyim kazanan, sınıf atlayan karakterlere savaş esnasında evcil hayvanları da eşlik ediyor. Mücadeleler gerçek oyuncular arasında (PvP) veya yapay zekaya karşı gerçekleşiyor. Ayrıca isteğe bağlı yan görevler mevcut. Elbette savaştıkça yeni öğelerin kilidi açılıyor. Kilidi açılabilir çeşitli ekipman, kostüm, silah, evcil hayvanlar bizi bekliyor.

Oyunun hem PvE hem de PvP modunda oynamak keyif verici. PvE modda canavarlarla savaşıyor, arkadaşlarınızla birlikte zindanlara dalıp boss’larla mücadele ediyor, bitmek bilmeyen canavarlardan kurtulmaya çalışıyor, zindanlarda zamana karşı savaşıyoruz. PvP modda dünya genelinde oyuncularla teke tek savaşıyor, evcil hayvanlar karşı karşıya geliyor, lonca savaşlarına katılıyoruz.