Android ve İOS platformu için ücretsiz olarak sunulan Ocean Legend, ücretsiz bir Rol oyunudur.

Kaliteli grafiklerin ve etkili içerilerin yer aldığı oyunda gemimize seçecek ve okyanusların hakimi olabilmek için mücadele edeceğiz. 15. Yüzyılda deniz savaşlarına katılacağımız oyunda oldukça gerçekçi ve kaliteli görsel efektler bulunmaktadır. Oyuncular denizlerde savaşacak ve denizlerin tek hakimi olabilmek için mücadele edecekler.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Ocean Legend, oyun içerisinde bizlere ticaret yapma fırsatı da verecek. Deniz korsanlarını yer aldığı bu diyarda savaşmadan ne ticaret yapabilecek ne de başka birşey yapabileceğiz.

Birbirinden farklı gemilerin yer aldığı oyunda, savaşlar sonrasında gemimizi tamir edebilecek ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı daha dayanıklı bir hale getirebileceğiz. Oldukça geniş bir haritaya sahip olan oyunda, dünyanın çeşitli yerlerinden gerçek oyuncular ile gerçek zamanlı olarak mücadele edecek ve adımızı duyurmaya çalışacağız. Mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan MMORPG rol oyunu, oldukça sürükleyicidir.