Ocean Survival, denizde hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz bir mobil oyun. Android platformuna özel çıkış yapan oyunda geminin fırtınaya yakalanıp batması sonucunda cankurtaran botu sayesinde hayatta kalmayı başarmış bir adamın yerine geçiyorsunuz. Gece - gündüz döngüsünün olduğu yerde tüm tehlikelerle tek başınıza başa çıkmak durumundasınız.

Android telefonlarda oynanabilen Ocean Survival Türkçe adıyla Denizde Hayatta Kalma oyununda zor bir yaşam ortamı, vahşi kara ve deniz canavarları sizi bekliyor. Çevrenizdeki sınırlı kaynakları kullanarak hayatta kalmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Açlık ve susuzluğunuzu gidermek için bulduğunuz şeylerden bir silah yapıp bölgeyi keşfe çıkıyor, karanlık çöktüğünde kötü hava koşullarından ve etraftaki tehlikelerden etkilenmemek için kendi barakanızı, sığınağınızı yapıyorsunuz.

Ocean Survival Özellikleri