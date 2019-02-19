İndir 89.00 MB
Oddbods Turbo Run 1.0.0 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Oddbods Turbo Run - Android için Arcade Oyunu

Oddbods Turbo Run

1.0.0
Android
Oddbods Turbo Run
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Oddbods Turbo Run 1 - 1
Oddbods Turbo Run 2 - 2
Oddbods Turbo Run 3 - 3
Oddbods Turbo Run 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir beceri oyunu

Oddbods Turbo Run, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Eğlenceli ve keyifli bir mobil oyun olan Oddbods Turbo Run, koşarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Maceradan maceraya atılabileceğiniz oyunda engellerden de kaçmanız gerekiyor. Karakterlerinizi geliştirerek daha güçlü olabileceğiniz oyunda farklı oyun mekanikleri yer alıyor. Altınları toplayarak daha fazla oyun eşyasının sahibi olabileceğiniz oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli görsellerin ve animasyonların yer aldığı Oddbods Turbo Run oyununu kaçırmayın.

Oddbods Turbo Run oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu LİSTELER İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu
PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?
Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu LİSTELER Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu
Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil TEKNOLOJİ Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil
PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin! OYUN PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin!
Mavi Balina Oyunu Bir Can Daha Aldı! SOSYAL MEDYA Mavi Balina Oyunu Bir Can Daha Aldı!