Oddbods Turbo Run, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Eğlenceli ve keyifli bir mobil oyun olan Oddbods Turbo Run, koşarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Maceradan maceraya atılabileceğiniz oyunda engellerden de kaçmanız gerekiyor. Karakterlerinizi geliştirerek daha güçlü olabileceğiniz oyunda farklı oyun mekanikleri yer alıyor. Altınları toplayarak daha fazla oyun eşyasının sahibi olabileceğiniz oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli görsellerin ve animasyonların yer aldığı Oddbods Turbo Run oyununu kaçırmayın.

Oddbods Turbo Run oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.