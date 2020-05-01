Zengin olmaya çalışacağımız konu alacak olan Oil idle Miner ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

FunBox Games tarafından Android platformu oyuncuları için geliştirilen ve Play Store üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Oil idle Miner ile petrol madenciliği yapacağız.

Dünyanın dört bir yanında petrol madenleri arayacak ve petrolleri dünyanın dört bir yanında yüksek fiyatlara satacağımız oyun içerisinde oldukça eğlenceli ve basit bir yapı bizleri bekliyor olacak.

Tamamen eğlenceye dayalı bir oynanışa ev sahipliği yapacak olan oyun herhangi bir internet bağlantısına da ihtiyaç duymayacak. Oyuncular petrol madenleri keşfederek yavaş yavaş zengin olacak, zengin oldukça da işlerini büyütmeye devam edecekler.

10 binden fazla oyuncu tarafından şu sıralar oynanmaya devam edilen yapım oyuncu incelemelerinde de neredeyse tam puan aldı.