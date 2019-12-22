Old School Musical - Pocket Edition oyunu Android işletim isistemine sahip cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Daha önce hiç ritim oyunu oynadın mı? Bu oyun da öyle ama biraz daha farklı. İki kahramanın nota arayışındaki başarısından siz sorumlusunuz. Kılıcını Dubmood, Zabutom, Hello World, Yponeko, Le Plancton'dan gelen parçaların ritmine çevir.

Oynamak için toplam 55 şarkı ve yeni ritimler için daha fazlası gerekiyor. Bu macerada çiplerle müziği yen. Tib ve Rob, onları Tavuk Cumhuriyetinden geçirecek maceranın çılgın kahramanlarıdır. Kahramanları yönetmek artık senin ellerinde. Ama çok dikkatli olmalısınız müziğe kendinizi kaptırabilirsiniz.

Ritimlere eşlik edip mükemmel anlar yaşayacağınız oyunda sizi birçok macera bekliyor. Capcanlı tavuk animasyonları ile etkileyici görsel efektler sunan Old School Musical - Pocket Edition oyunu siz oyunseverleri çok eğlendirecek. Yeni stratejiler geliştirerek öğrenmek istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.