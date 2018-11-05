Old School RuneScape, dünyanın en çok oynanan MMORPG oyunlarından RuneScape’in mobil sürümü. 2001 yılında çıkış yapan, 260 milyonun üzerinde oyuncuya sahip olan sandbox MMO oyununun mobil platforma uyarlanan versiyonu PC’dekiyle tamamen aynı. Sadece görseller, karakterler, oyun modları, point-and-click oynanış aktarılmamış; ilerlemeniz mobil ve masaüstü arasında senkronize ediliyor. Aynı hesapla giriş yaparak aynı dünyalarda oyununuzu sürdürüyorsunuz.

RuneScape’in modern MMO mekaniklerini ilk rol yapma oyunlarının nostaljik point-and-click oynanışı ile birleştiren Old School RuneScape, Android platformunda ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor. Yüzlerce görev, onlarca benzersiz baskın, boss mücadeleleri (ölümsüz ejderhalar, volkanik canavarlar, acımasız vampirler), farklı karakter profilleriyle her seviyede oyuncu için meydan okuma içeren yapımda Fossil Adası’nın ilk görecek ve kayıp geçmişini ortaya çıkaracak maceracı olarak bulunuyorsunuz. Karamjan ormanını, Kharidian çölünü keşfediyorsunuz.

Old School RuneScape, oynaması ücretsiz ancak abonelik modelinde birçok avantaj sunuyor. 3 kat daha büyük dünya haritası, 8 ek yetenek (beceri), daha fazla görev, 400 ekstra banka hesapı slotu gibi ekstralar içeriyor.