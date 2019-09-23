One-Punch Man: Road to Hero artık oyuncularıyla tanışmaya hazır. Canavarlar büyüyor ve kahramanlar harekete geçmeye hazır. Çabuk, canavarlara karşı gelme zamanı: Şehri savunmaya hazır mısın?

Çeşitli kahramanlar ve düşman canavarlar sahneye çıkıyor. Sık kullanılan kahramanlardan güçlü bir takım oluştur. Stratejik savaşlarda büyüleyici isabet efektleri ve becerilerle kendini geliştir. Süper güçler, makineler ve silahlar ile en iyi dövüş kombinasyonunu yarat.

Harita üzerinde oyuncular şehirler arasında hareket edebilir; Canavarlarla savaşarak ve güçlenerek büyüyebilir. Canavar Meclisine meydan oku ve ekibini güçlendir; Zenira Arenası'ndaki diğer oyunculara karşı gücünüzü kanıtlayın.