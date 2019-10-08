Onmyoji Chess, Android işletim sistemine asahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil satranç oyunu olarak dikkat çekiyor.

Satranç oynamayı sevenler için yepyeni bir deneyim sunan Onmyoji Chess oyunu, hem aksiyon hemde stratejik bir havada geçiyor. Kaliteli görselleri ve eşsiz atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda sıralama tabanlı maçlara katılıyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı tahta skinleriyle de daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda büyük bir keyif yaşayabiliyorsunuz. Eğer satranç oynamayı seviyorsanız Onmyoji Chess sizleri bekliyor. Stratejik hamleler yaparak zafere ulaşmaya çalıştığınız Onmyoji Chess oyununu kaçırmayın.

Onmyoji Chess oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.