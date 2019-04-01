Liderler için puanınızı arttırarak çemberlerin arasından uçun ve düşmanları yok edin. Etkileyici düşman savaşları yol boyunca yeteneklerinizi zorlayacak. Bir sonraki rauntta uzay geminizi canlandırmak veya oynayacağınız yeni uzay gemileri kazanmak için yok ettiğiniz düşmanlardan puanlar toplayın.

Yeni robotları açmak ve güçlendirmek için kullanılabilecek vidaları toplayarak düşman robotlarını vurun ve düşman binalarını yıkın. 6 farklı temalı alan sizi bekliyor, her biri rastgele ortaya çıkacak ve savaşa meydan okuyacak kendine özgü bir patronu bulunuyor. Büyüyen çiçeklerle yeşil otlaklardan sıyrılın, kaya oluşumlu mağaralar, kumlu çöllerde ve daha fazlası yüzünden manevra yapmak oldukça zor.

ORAC: On-Rails Air Combat Özellikleri

Her raund farklı yerde başlayın

Uçmak için 6 farklı alan teması

Her biri kendine özgü patron savaşları

Becerilerinizi karşılaştırmak için çevrimiçi puanlar

Kilidini açabileceğiniz başarılar

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