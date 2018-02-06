Orbit Leap, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahne olan oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınamanız gerekiyor.

Uzayın derinliklerinde geçen bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Orbit Leap, gezegenlerin yörüngelerine girerek puanlar topladığınız bir mobil oyundur. Benzersiz bir kurguya sahip olan oyunda düşman gemilerinden de kaçmanız gerekiyor. Yüksek hızda ilerlediğiniz oyunda işiniz de bir hayli zor. Reflekslerinizi sonuna kadar kullanabileceğiniz bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Orbit Leap, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Eğer basit ve zevkli oyun arayışınız varsa Orbit Leap tam size göre bir oyun diyebilirim. Kaliteli görselleri ve harika atmosferiyle de dikkat çeken Orbit Leap sizleri bekliyor.

Orbit Leap oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.