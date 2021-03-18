OROBOROS, Türk yapımı uzay macera oyunu. Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan uzay oyununda karanlığa gömülen galaksinin kurtarıcısı olma görevini üstleniyorsunuz. Oyuna ismini veren Oroborolar, evrenin koruyucuları ve dünyanın kaderi onların elinde. Uzayın derinliklerinde gizemli bir maceraya atılmak için hemen Oroboros’u indirin. Oroboros, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

OROBOROS İndir

Oyunda iki mod var; Yolculuk ve Sonsuz. Journey modunda gezegene ışığı getirmek için karanlıkla savaşıyorsunuz. Düşmanların bitmek bilmediği Infinite modu, Yolculuk modunda 40 bölümü tamamladığınızda açılıyor. Ayrıca “Güçlendiriciyi 10 kez kullan”, “20 yıldız yok et”, “50 hırsız öldür”, “15 roket topla” gibi günlük görevler de var. Oroboro’nuzu geliştirebiliyorsunuz. Bu arada savaş alanını yukarıdan görüyorsunuz. Ekrana dokunarak uzay geminizin yönünü değiştiriyor, düşmanlara çarpmamaya çalışıyorsunuz. Aralarda çıkan objeleri toplamanız geminizi geliştirebilmeniz açısından önemli. Oyunda düşmanlar kadar dostlarla da karşılaşıyorsunuz.

Oyunun hikayesi ise şöyle; Halka kırılmış, bilinen yaşam geride kalmıştır. Her şey karanlığa gömülmüştür. Döngünün kadim koruyucuları Oroborolar evrene dağılmıştır. Fakat bir gün bütün olma umudu devam etmektedir. Şimdi kaderinin kontrolünü ele alma zamanı. Bir oroboro seçin ve benzersiz, gizemli bir maceraya atılın.