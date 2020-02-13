Overdrive City'de hayallerindeki araba şehrini inşa et! Sayısız araç üret, çeşit çeşit ikonik arabalar topla ve yarış kariyeri modunda kendini rekabete kaptır. Tycoon şehrini şampiyonlar çıkaran, global bir motor sporları işletmesine dönüştür.

Porsche, Ford, BMW ve diğer büyük markalara ait 50 araba modelini üret. Şehrindeki herkesi spor, klasik ve süper arabalardan oluşan garajına hayran bırak. Çelik cıvatalardan karbon fibere, motor bloğundan güç aktarma organlarına kadar çeşitli araba parçaları üret.Yaratıcılığını konuşturup arabanı kişiselleştir.

Vinil düzenleyiciyle özel bir tasarım yarat ve sayısız boya rengi arasında seçim yap. Arabanı yükselterek onun sokak ve yarış pistlerindeki hızını, performansını arttır. İhracat sevkiyatı yap ve işinin başına geçip oto tamir siparişleri al; motor sporları işletmenin adını denizaşırı ülkelere duyur.

