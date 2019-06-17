Küçük bir kahve dükkanı açarak gelen müşterilere farklı tatlarda ve özelliklerde kahveler sunabileceğiniz Own Coffee Shop, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ilginç müşteri karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hayalinizdeki kahve dükkanını açarak müşterileriniz için farklı kahveler pişirmek ve para kazanarak yolunuza devam etmektir. Kahve içmek için gelen her müşterinin farklı sorunları bulunmaktadır. Kimi müşteri yorgun, kimisi ise sinirli bir şekilde dükkanınıza uğramaktadır. Sizin göreviniz müşterileri sakinleştirmek için onlara uygun kahveler pişirmek ve onları memnun ederek güvenlerini kazanmaktır. Sinirli bir müşteriye verdiğiniz kahve onu sakinleştirmeli ya da yorgun bir müşteriye verdiğiniz kahve onu dinçleştirmelidir.

Oyunda onlarca ilginç müşteri karakteri yer almaktadır. Ayrıca müşterilere sunabileceğiniz birçok farklı tada ve özelliğe sahip kahve türü bulunmaktadır. Kahveleri zamanında pişirerek müşterileri memnun etmeli ve para kazanarak yeni malzemelerin kilidini açmalısınız.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Own Coffee Shop, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.