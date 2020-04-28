Özelim Eğitimdeyim uygulaması ile Android cihazlarınızdan özel eğitim ile alakalı içeriklere ulaşabiliyorsunuz.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere, ailelere ve öğretmenlere uzaktan eğitim sürecinde yardımcı olan Özelim Eğitimdeyim uygulaması etkinlik örnekleri, eğitim videoları, öğretim uygulamaları ve ders kitapları gibi zengin bir kaynak sunuyor. Uzaktan eğitim sürecine devam edilen şu günlerde hem öğrenciler, hem aileler hem de öğretmenlere fayda sağlayacağını düşündüğüm Özelim Eğitimdeyim uygulamasında öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziki gelişimlerini destekleyen içerikler yer alıyor.