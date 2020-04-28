Özelim Eğitimdeyim uygulamasında, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin faydalanabileceği birçok içerik bulabilirsiniz.
Özelim Eğitimdeyim uygulaması ile Android cihazlarınızdan özel eğitim ile alakalı içeriklere ulaşabiliyorsunuz.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere, ailelere ve öğretmenlere uzaktan eğitim sürecinde yardımcı olan Özelim Eğitimdeyim uygulaması etkinlik örnekleri, eğitim videoları, öğretim uygulamaları ve ders kitapları gibi zengin bir kaynak sunuyor. Uzaktan eğitim sürecine devam edilen şu günlerde hem öğrenciler, hem aileler hem de öğretmenlere fayda sağlayacağını düşündüğüm Özelim Eğitimdeyim uygulamasında öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziki gelişimlerini destekleyen içerikler yer alıyor.
Sade bir arayüzle tasarlanan ve her yaşa hitap edecek kolay kullanım özelliğine sahip olan Özelim Eğitimdeyim uygulamasında, ana sayfada sunulan kategorilere tıklayarak eğitim içeriklerine ulaşabiliyorsunuz. Görme engelliler, işitme engelliler, otizm spektrum bozukluğuna sahip olan öğrenciler ve kaynaştırma öğrencileri için ayrı ayrı içeriklere sahip olan Özelim Eğitimdeyim uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
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