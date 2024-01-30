One Player APK, birçok formatta içerikler oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcısıdır.

Berkcan Aktürk - 48 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık kaynaklı bir çapraz platform multimedya oynatıcısı olan One Player APK'da, canlı yayın, dizi, film ve kendi URL'nizi oynatabilirsiniz. Uygulamanın arayüzü oldukça basittir. Giriş yaptığınızda karşınıza çıkan kutucuklara istediğiniz içeriğin URL adresini veya oynatma kodunu girerek, kolaylıkla oynatabilirsiniz.

Uygulama içerisine kendi oynatma listenizi ekleyebilir ve neredeyse her formattaki video dosyalarını açabilirsiniz. Ayrıca ekstra olarak ses ve altyazı desteği veren One Player, ekran ayarlamalarına olanak sağlıyor. Ayrıca uygulamanın ayrıntılı özellikleri şu şekildedir:

Çoğu formattaki video ve ses dosyasını oynatın.

Canlı yayınlara, filmlere ve dizilere erişim sağlayın.

Altyazı ve ses ayarlamalarını yapın.

İstediğiniz içeriğin URL'sini girerek oynatma listesi oluşturun.

One Player APK İndir

Uygulamanın herhangi bir kanal hizmeti sunmadığını söylemliyiz. Bunun için kendi oynatma listelerinizi eklemeniz ve içeriğinize erişmeniz hedeflenir. Tüm bunları yaparken kolay arayüz sayesinde zorlanmadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer siz de ücretsiz bir medya oynatıcısı arıyorsanız, One Player APK indirin ve kullanıcılara gerekli tüm araçları sunan video oynatıcısını deneyimleyin.