Dilediğiniz futbolcu kartlarını bir araya getirerek kendi takımınızı kurabileceğiniz ve rakiplerinizle zorlu turnuvalarda karşı karşıya gelerek kupa kaldırmak için mücadele edeceğiniz PACYBITS FUT 20, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Dünyaca ünlü futbolculardan kurulu yenilmez bir takım oluşturarak rakiplerinizle nefes kesen müsabakalara çıkabilir ve turnuvalarda birinci sıraya yerleşerek şampiyonluğa uzanabilirsiniz.

Yapmanız gereken takımda ihtiyaç duyduğunuz mevkilere yeni futbolcular transfer etmek ve takımın eksiklerini gidererek maçlara hazır hale getirmektir. Günlük, haftalık ve aylık görevleri yerine getirerek yeni futbolcu kartlarına ulaşabilir ve takımınız için gerekli tüm oyuncuları bir araya getirebilirsiniz.

İster çevrimiçi, isterseniz de çevrimdışı modlarda oynayarak içinizdeki futbol tutkusunu doyasıya yaşayabilir ve yeni deneyimler kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eşsiz tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz PACYBITS FUT 20, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir yapımdır.