Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Paddle Paddle ile bizleri eğlenceli bir oynanış bekliyor.

Codebrew Games tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapımda bir kayık ile ilerlemeye çalışacağız. Oyun içerisinde ilerledikçe yolculuk yaptıüımız güzergahlar kıvrımlara sahip olacak ve engellere takılmadan ilerlememize devam etmeye çalışacağız. Basit kontrollere sahip olacak olan oyunda sağa sola hareket ederek yolculuğumuza devam edeceğiz.

Basit arayüzleri ve sade tasarımı ile oyunculara sunulan yapım 2015 yılından bu yana Google Play’de yer alıyor. Oyunda ilerledikçe kaç metre yol aldığımız açılan bildirimler ile bizlere sunulacak. Farklı temalar eşliğinde oynayacağımız yapım 4’ün üzerinde bir inceleme puanına sahip.

İyi eğlenceler dileriz.