PainScale uygulaması, kronik ağrı hastalarının tedavi süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için Android cihazlarınızdan ücretsiz bir araç seti sunuyor.

Kronik ağrı hastalarının faydalanabileceği bir sağlık uygulaması olan PainScale, hastanın ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri bir arada sunuyor. Sizinle aynı durumda olan bir topluluğa erişebilmenizi de sağlayan uygulamada, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş günlük ağrı yönetimi eğitimi de mevcut. 600’ün üzerinde makale, sağlık ipuçları, egzersiz ve meditasyon programları ve tedavi seçenekleri bulunan uygulama, insanların yaşam kalitesini yükseltmek için yardımcı olmayı hedefliyor.

Mayo Clinic, WebMD, Johns Hopkins Üniversitesi ve US Pain Foundation gibi kuruluşlar tarafından da desteklenen PainScale, Google Fit uygulamasıyla birlikte hareketlerinizi izleme özelliğine de sahip durumda.

Uygulama özellikleri