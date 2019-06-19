Paint Balls Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Paint Balls Rush, boya toplarını patlatarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Sürükleyici bir atmosfere sahip olan oyunda engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Tüm renkli topları patlatarak ilerlemeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Tuzaklara dikkat etmeniz gereken oyunda işiniz de bir hayli zor. Rengarenk atmosferiyle de ön plana çıkan Paint Balls Rush, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Paint Balls Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.