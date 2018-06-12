Paint Hit, silindir platforma boya atışları yaparak ilerlediğiniz, beceri ve dikkat gerektiren zorlu bir o kadar bağımlılık yapıcı bir mobil oyun. Zorluk seviyesi gittikçe artan oyunda puan toplamak, ilerlemek için tek yapmanız gereken; dönen platformun boş alanlarını boyamak. Tabii ki; bu, göründüğü kadar kolay değil!

Boş zamanlarda kafa yormadan oynayabileceğiniz basit kontrollü ve oynanış sunan bir mobil oyun arıyorsanız Paint Hit’e bakmanızı tavsiye ederim. Oyunda yaptığınız tek şey; elinizdeki boyayı platforma fırlatarak boyamak lakin o kadar keyifli ki oynamaya başladığınızda bırakamıyorsunuz. Başlangıçta gelişigüzel atışlarla platformu kolayca boyayabilirken, ısınma turlarını geride bırakıp asıl bölümlere geçtiğinizde çok isabetli atışlar yapmanız isteniyor. Bu noktada zamanlama devreye giriyor. Doğru zamanı bekleyip ekrana dokunarak atışınızı yapıyorsunuz. Boyasız alanı tutturamazsanız yaptığınız onca puan siliniyor.