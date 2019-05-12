Sürekli dönen çarkların yer aldığı bir platformda ilerleyerek bu çarklara boya topları atabileceğiniz ve her bir çarkı farklı renklere boyayabileceğiniz Paint Pop 3D, 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Renkli ve grafikleri ve ilginç karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sonsuz bir platform üzerinde sevimli karakterler eşliğinde ilerleyerek, karşınıza çıkan çarklara farklı renklerde boya topları fırlatmak ve çarkın tamamını boyayarak yolunuza devam etmektir. Çarklar hızlı bir şekilde dönmektedir. Bu nedenle topları elinizden geldiğince hızlı atmalı ve çarkın her dilimini boyamalısınız. Fakat çarklara top atarken siyahla kaplanmış dilimlere dikkat etmelisiniz. Bu bölgelere top atarsanız oyun yeniden başlar.

Oyunda 1000’den fazla bölüm ve her bölümde farklı desenlere sahip onlarca renk çarkı bulunmaktadır. Çarkları uygun renklerde boyayarak seviye atlayabilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Paint Pop 3D, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.