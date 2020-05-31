Oldukça basit yapısı ile kısa süre içerisinde mobil platformda ünlenen Pancake Tower başarılı grafikler çizmeye devam ediyor.

O!touch tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara tamamen oynaması ücretsiz olarak sunulan Pancake Tower klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Pancake Tower’da yapacağımız iş oldukça basit olacak. Oyuncular ekranda beliren tava içerisindeki krepleri tek tek üst üste koyarak kule yapmaya çalışacaklar. Ne kadar üst üste krep koyulursa oyuncular o kadar puan kazanacaklar.

Oyunun amacı tamamen krepleri dizebildiğimiz kadar üst üste dizebilmek olacak. Yapımın basit grafik açılarına ek olarak sade bir temaya sahip olması da oyunculara kullanıcı dostu bir arayüz sunacak.

Mobil platformda 4.4 olarak değerlendirilen yapım, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.