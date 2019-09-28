Balonlardan tutunarak havalanmaya çalışan ve engellerin arasından geçerek hedefe doğru ilerleyen komik karakterlerin kontrolünü sağlayabileceğiniz ve parkurları tamamlamak için macera dolu bir serüvene atılacağınız Pancho Rise Up, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız stres giderici bir oyundur.

Komik karakter tasarımları ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, uçan balonlarla havalanan ve türlü tuzaklarla mücadele eden karakterinizi kontrol etmek ve balonları patlatmadan parkurun sonuna ulaşmaktır. Birbirinden güzel mekanlarda çeşitli engellerle mücadele ederek karakterinizi düşürmeden hedefe ulaştırmalı ve görevleri tamamlayarak maksimum puanı toplamalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda balonları patlatmak için tasarlanmış dikenli toplar, kaya parçaları, yarasalar, kapanlar ve daha onlarca tehlikeli tuzak yer almaktadır. Engelleri aşarak havalanmalı ve parkurdaki puanları toplamalısınız. Ücretsiz olarak sunulan ve geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Pancho Rise Up, eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.